Экс-министра управления финансами Самарской области оставили в СИЗО до 19 мая

Экс-министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова отказались выпускать из СИЗО. Высокопоставленного чиновника задержали в октябре 2024 года. Следователи полагают, что он может быть причастен к коррупционным преступлениям, связанным со строительством метро в Самаре. Прямилова заключили под стражу. Он пытался обжаловать это решение, но тщетно. 5 марта Самарский областной суд снова рассматривал его апелляционную жалобу.
— Защитник обвиняемого обжаловал постановление суда первой инстанции, просил отменить его, либо избрать более мягкую меру пресечения, — прокомментировала пресс-служба Самарского областного суда.
Суд не удовлетворил эту жалобу и оставил решение об аресте в силе. Прямилов пробудет в СИЗО как минимум до 19 мая 2025 года.