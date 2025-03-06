Экс-министра управления финансами Самарской области оставили в СИЗО до 19 мая

Экс-министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова отказались выпускать из СИЗО. Высокопоставленного чиновника задержали в октябре 2024 года. Следователи полагают, что он может быть причастен к коррупционным преступлениям, связанным со строительством метро в Самаре. Прямилова заключили под стражу. Он пытался обжаловать это решение, но тщетно. 5 марта Самарский областной суд снова рассматривал его апелляционную жалобу.