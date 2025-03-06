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Экс-министра управления финансами Самарской области оставили в СИЗО до 19 мая

Экс-министр управления финансами Самарской области Прямилов просил суд изменить ему меру пресечения.

Источник: Комсомольская правда

Экс-министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова отказались выпускать из СИЗО. Высокопоставленного чиновника задержали в октябре 2024 года. Следователи полагают, что он может быть причастен к коррупционным преступлениям, связанным со строительством метро в Самаре. Прямилова заключили под стражу. Он пытался обжаловать это решение, но тщетно. 5 марта Самарский областной суд снова рассматривал его апелляционную жалобу.

— Защитник обвиняемого обжаловал постановление суда первой инстанции, просил отменить его, либо избрать более мягкую меру пресечения, — прокомментировала пресс-служба Самарского областного суда.

Суд не удовлетворил эту жалобу и оставил решение об аресте в силе. Прямилов пробудет в СИЗО как минимум до 19 мая 2025 года.