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Трассу под Пермью перекроют для следственных действий по смертельному ДТП

Полиция проведёт их по факту смертельной аварии с пешеходом.

Источник: Аргументы и факты

Полиция перекроет участок федеральной трассы под Пермью для проведения следственных действий по смертельному ДТП, сообщает госавтоинспекция Пермского округа.

Об этом правоохранители рассказали в своём сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Следственные действия, которые будут вести сотрудники ОМВД «Пермский», пройдут 6 марта на 12-м километре автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» в сторону краевой столицы. Причиной их проведения стало смертельное ДТП.

«Сотрудниками следственного отдела ОМВД России “Пермский” будут проведены следственные действия по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пешеход получил смертельные травмы», — рассказывает ГАИ Пермского округа.

Перекрытие движения будет действовать с 15 до 16 часов 6 марта. В госавтоинспекции призвали водителей заранее выбирать пути объезда на время ограничения.