Трассу под Пермью перекроют для следственных действий по смертельному ДТП

Полиция перекроет участок федеральной трассы под Пермью для проведения следственных действий по смертельному ДТП, сообщает госавтоинспекция Пермского округа.
Об этом правоохранители рассказали в своём сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Следственные действия, которые будут вести сотрудники ОМВД «Пермский», пройдут 6 марта на 12-м километре автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» в сторону краевой столицы. Причиной их проведения стало смертельное ДТП.
«Сотрудниками следственного отдела ОМВД России “Пермский” будут проведены следственные действия по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пешеход получил смертельные травмы», — рассказывает ГАИ Пермского округа.
Перекрытие движения будет действовать с 15 до 16 часов 6 марта. В госавтоинспекции призвали водителей заранее выбирать пути объезда на время ограничения.