Трассу под Пермью перекроют для следственных действий по смертельному ДТП

Об этом правоохранители рассказали в своём сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Следственные действия, которые будут вести сотрудники ОМВД «Пермский», пройдут 6 марта на 12-м километре автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» в сторону краевой столицы. Причиной их проведения стало смертельное ДТП.