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Автобус сбил женщину на северо-западе Петербурга. Она в тяжёлом состоянии

Авария с пешеходом и общественным транспортом произошла в Приморском районе Петербурга 6 марта. По предварительным данным, обоим участникам движения горел зелёный.

О ДТП на пересечении Шуваловского проспекта и улицы Оптиков «Фонтанке» сообщил читатель. Авария остановила его поездку на автобусе № 154А, который обслуживает «Третий парк», около восьми часов утра. Со слов пассажира, под колёса попала женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешённый сигнал светофора и почти добралась до тротуара.

«Когда вышел (из автобуса — Прим.ред.), она лежала на земле», — рассказал читатель.

Судя по кадрам, пострадавшей удалось встать на ноги.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Женщине 80 лет. По предварительным данным ведомства, авария случилась у дома № 54 на улице Оптиков, когда 59-летний водитель повернул на зелёный сигнал светофора.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.