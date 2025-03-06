Автобус сбил женщину на северо-западе Петербурга. Она в тяжёлом состоянии

О ДТП на пересечении Шуваловского проспекта и улицы Оптиков «Фонтанке» сообщил читатель. Авария остановила его поездку на автобусе № 154А, который обслуживает «Третий парк», около восьми часов утра. Со слов пассажира, под колёса попала женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешённый сигнал светофора и почти добралась до тротуара.