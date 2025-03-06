Автобус сбил женщину на северо-западе Петербурга. Она в тяжёлом состоянии

О ДТП на пересечении Шуваловского проспекта и улицы Оптиков «Фонтанке» сообщил читатель. Авария остановила его поездку на автобусе № 154А, который обслуживает «Третий парк», около восьми часов утра. Со слов пассажира, под колёса попала женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешённый сигнал светофора и почти добралась до тротуара.
«Когда вышел (из автобуса — Прим.ред.), она лежала на земле», — рассказал читатель.
Судя по кадрам, пострадавшей удалось встать на ноги.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Женщине 80 лет. По предварительным данным ведомства, авария случилась у дома № 54 на улице Оптиков, когда 59-летний водитель повернул на зелёный сигнал светофора.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.