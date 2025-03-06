В 2024 году суды Кубани оправдали девять человек по уголовным делам, сообщает телеканал «Краснодар» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.
Крайсуд обжаловал 17 оправдательных приговоров, вынесенных районными и городскими судами региона по уголовным делам в прошлом году. Из них 10 отменены с направлением дела на новое судебное разбирательство, 9 — оставлены без изменения.
Отмечается, что по сравнению с 2023 годом показатели практически не изменились: было обжаловано 16 оправдательных приговоров: в отношении 10 человек дела отправили на повторное рассмотрение, а решения судов по восьми фигурантам остались без изменений.
Ранее сообщалось — на Кубани в 2024 году за госизмену и шпионаж осудили девять человек. Одно из громких дел — об убийстве бывшего командира подводной лодки Черноморского флота «Краснодар» Станислава Ржицкого.