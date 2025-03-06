Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших во время взрыва в Михайловке

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии пострадавших во время взрыва в Уфимском районе.
Инцидент произошел сегодня утром на улице Ленина в поселке Михайловка. В одной из квартир двухэтажного жилого дома произошла резкая вспышка горючих паров с последующим взрывом. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина. Трое жильцов дома смогли самостоятельно эвакуироваться. Прокуратура и Следственный комитет выясняют обстоятельства ЧП.
Согласно предварительной версии дознавателя МЧС, в результате резкое воспламенение паров при изготовлении спиртного произошел взрыв, который случился из-за нарушения технологического процесса.
Пострадавшие, 49-летний мужчина и 52 летняя женщина, находятся в реанимации. Обоих доставили в Республиканский ожоговый центр. Состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое, женщины — как тяжелое.
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