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Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших во время взрыва в Михайловке

Пострадавшие при взрыве в квартире под Уфой попали в реанимацию.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии пострадавших во время взрыва в Уфимском районе.

Инцидент произошел сегодня утром на улице Ленина в поселке Михайловка. В одной из квартир двухэтажного жилого дома произошла резкая вспышка горючих паров с последующим взрывом. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина. Трое жильцов дома смогли самостоятельно эвакуироваться. Прокуратура и Следственный комитет выясняют обстоятельства ЧП.

Согласно предварительной версии дознавателя МЧС, в результате резкое воспламенение паров при изготовлении спиртного произошел взрыв, который случился из-за нарушения технологического процесса.

Пострадавшие, 49-летний мужчина и 52 летняя женщина, находятся в реанимации. Обоих доставили в Республиканский ожоговый центр. Состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое, женщины — как тяжелое.

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