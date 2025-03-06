Что за таксист-иностранец изнасиловал девушку в Хабаровске?

В Хабаровске задержали таксиста из Средней Азии, который изнасиловал девушку во время поездки. По факту сексуального надругательства возбуждено уголовное дело. Как всё произошло, рассказывает hab.aif.ru.
Что говорит потерпевшая?
По предварительным данным, преступление случилось 4 марта 2025 года в Северном микрорайоне. Как сообщают в соцсетях, 19-летняя потерпевшая возвращалась домой после посиделок с друзьями. Поскольку время было позднее, она вызвала такси, за рулём которого оказался иностранец.
Вместо того, чтобы отвезти девушку в пункт назначения, таксист свернул в лесной массив и изнасиловал пассажирку с применением силы. Далее, по данным соцсетей, он выбросил её на остановке общественного транспорта. Домой хабаровчанка шла своим ходом.
Как сообщил дядя потерпевшей Telegram-каналу Amur Mash, сейчас девушка боится выходить из дома и находится в глубоко подавленном психологическом состоянии. Родители ищут психолога, чтобы тот предоставил ей помощь.
Как насильник пытался сбежать?
По данным хабаровского общественника Андрея Никонова, 50-летний мигрант после содеянного пытался улететь домой. Отмечается, что он приобрёл билет до Новосибирска, откуда планировал пересесть на рейс до Ташкента. Планы злоумышленника сорвали полицейские, осуществившие его задержание.
Против иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование» по факту преступления против половой свободы горожанки.
«В ближайшее время будет возбуждено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Артеменко.