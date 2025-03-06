Что за таксист-иностранец изнасиловал девушку в Хабаровске?

По предварительным данным, преступление случилось 4 марта 2025 года в Северном микрорайоне. Как сообщают в соцсетях, 19-летняя потерпевшая возвращалась домой после посиделок с друзьями. Поскольку время было позднее, она вызвала такси, за рулём которого оказался иностранец.