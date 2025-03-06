Инспектора МЧС приговорили к 4 годам колонии-поселения по делу о пожаре в Кемерове

«Суд приговорил Плета Романа Станиславовича к наказанию в виде четырех лет колонии-поселения с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на четыре года», — сказала судья.
Также суд обязал Плета выплатить по 100 тыс. рублей потерпевшим, а также около 2,5 млн рублей хозяйке сгоревшего дома. В своем последнем слове Плет сообщил, что полностью не признает вину, а также просил суд признать его невиновным. После оглашения приговора он сообщил журналистам, что будет обжаловать решение.
Ранее заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении Плета, обвиняемого по ч. 3 ст. 293 УК РФ. По версии следствия, обвиняемый выявил в феврале 2022 года нарушения требований пожарной безопасности в приюте, но не привлек к ответственности его владельцев, а также не принял меры по запрету деятельности этого приюта. Плет не признает свою вину в полном объеме, заявляя, что по закону не имел права проверять жилой дом, в котором находился приют. Кроме того, это здание не было закреплено персонально за Плетом как за инспектором государственного пожарного надзора.
При пожаре в ночь на 24 декабря 2022 года в незаконно работавшем социальном приюте, который содержал предприниматель Андрей Смирнов, погибли 23 человека, еще пятеро пострадали. Площадь пожара составила 180 кв. м, выгорел весь этаж, где находилось заведение. В Генпрокуратуре сообщали, что пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. В октябре 2023 года суд приговорил Смирнова к пяти годам колонии общего режима.