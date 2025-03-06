Инспектора МЧС приговорили к 4 годам колонии-поселения по делу о пожаре в Кемерове

Ранее заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении Плета, обвиняемого по ч. 3 ст. 293 УК РФ. По версии следствия, обвиняемый выявил в феврале 2022 года нарушения требований пожарной безопасности в приюте, но не привлек к ответственности его владельцев, а также не принял меры по запрету деятельности этого приюта. Плет не признает свою вину в полном объеме, заявляя, что по закону не имел права проверять жилой дом, в котором находился приют. Кроме того, это здание не было закреплено персонально за Плетом как за инспектором государственного пожарного надзора.