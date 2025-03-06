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Многодетная мать с подругами украли в магазине 12 флаконов парфюмерии

Многодетная мать с подругами украли в Минске 12 флаконов парфюмерии.

Источник: Комсомольская правда

Многодетная мать и ее подруги украли в минском магазине 12 флаконов парфюмерии и кошелек, но были изобличены и понесли наказание, сообщили агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Октябрьского района.

22-летняя жительница Бобруйска в столице встретилась с двумя подругами. Они пошли в магазин, что на улице Воронянского и совершить там кражу.

«Они похитили 12 флаконов парфюмерии и кошелек, после чего покинули торговую точку», — говорится в сообщении.

Увидев, что товар пропал, индивидуальный предприниматель обратился в милицию. Запись с камер видеонаблюдения помогла установить злоумышленниц. Три флакона нашли у фигурантки дома и возбудили уголовное дело.

«Обвиняемая находится в отпуске по уходу за ребенком, на иждивении имеет троих малолетних детей, ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, судимость погашена», — рассказала помощник прокурора Октябрьского района Кристина Кондратенкова.

В итоге суд признал ее виновной в тайном похищении имущества (краже), совершенном группой лиц, и на основании ч. 2 ст. 205 УК назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 30 базовых величин (1 260 белорусских рублей).

Были наказаны и ее подельницы, а причиненный ИП ущерб полностью возмещен. Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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