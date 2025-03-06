Многодетная мать с подругами украли в магазине 12 флаконов парфюмерии

Многодетная мать и ее подруги украли в минском магазине 12 флаконов парфюмерии и кошелек, но были изобличены и понесли наказание, сообщили агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Октябрьского района.
22-летняя жительница Бобруйска в столице встретилась с двумя подругами. Они пошли в магазин, что на улице Воронянского и совершить там кражу.
«Они похитили 12 флаконов парфюмерии и кошелек, после чего покинули торговую точку», — говорится в сообщении.
Увидев, что товар пропал, индивидуальный предприниматель обратился в милицию. Запись с камер видеонаблюдения помогла установить злоумышленниц. Три флакона нашли у фигурантки дома и возбудили уголовное дело.
«Обвиняемая находится в отпуске по уходу за ребенком, на иждивении имеет троих малолетних детей, ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, судимость погашена», — рассказала помощник прокурора Октябрьского района Кристина Кондратенкова.
В итоге суд признал ее виновной в тайном похищении имущества (краже), совершенном группой лиц, и на основании ч. 2 ст. 205 УК назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 30 базовых величин (1 260 белорусских рублей).
Были наказаны и ее подельницы, а причиненный ИП ущерб полностью возмещен. Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
Ранее мы писали о том, что Belgee снова вернул себе первое место на рынке новых авто, обойдя Lada.
Прочитайте, что председатель товарищества под Минском нарисовал типичный портрет дачного экстремиста: «Предпенсионного возраста или пенсионер, неплательщик, любитель поскандалить».
Кроме того, МАРТ назвал подробности новой системы регулирования цен в Беларуси.
Минтруда назвало факторы, которые увеличат пенсию в Беларуси в 2025: высокая зарплата, большой стаж работы, не менее 20 лет страхового стажа, доплаты для ИП.