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Один человек погиб при пожаре в частном доме в омском поселке

Возгорание произошло в поселке Лесногорский.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 5 марта, в поселке Лесногорский Марьяновского района произошел пожар в частном доме. Огонь унес жизнь одного человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Сообщение о пожаре в доме поступило в 23:14. На тушение огня выехали 6 пожарных и 4 единицы техники. Площадь возгорания составила 136 квадратных метров.

Ликвидировать пламя удалось в 03:28. К сожалению, один человек погиб. Дознаватели выясняют причину пожара.

Ранее «КП Омск» сообщала, что восемь сотрудников МЧС тушили горящий гараж на Энтузиастов в Омске.