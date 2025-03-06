Один человек погиб при пожаре в частном доме в омском поселке

В среду, 5 марта, в поселке Лесногорский Марьяновского района произошел пожар в частном доме. Огонь унес жизнь одного человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Сообщение о пожаре в доме поступило в 23:14. На тушение огня выехали 6 пожарных и 4 единицы техники. Площадь возгорания составила 136 квадратных метров.
Ликвидировать пламя удалось в 03:28. К сожалению, один человек погиб. Дознаватели выясняют причину пожара.
Ранее «КП Омск» сообщала, что восемь сотрудников МЧС тушили горящий гараж на Энтузиастов в Омске.