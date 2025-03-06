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Больная раком россиянка застряла в Бангкоке из-за высоких цен на транспортировку

Россиянка, у которой был диагностирован рак, не может вернуться в Москву из Бангкока из-за высоких цен на транспортировку.

Источник: Газета.Ру

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, женщину зовут Лариса Муравлева. В конце прошлого года врачи в Таиланде поставили ей страшный диагноз, при этом на тот момент он был спорным. Однако в феврале 2025 году в позвоночнике и легких пациентки обнаружили метастазы, тогда же россиянка начала жаловаться на сильные боли.

На этом фоне больную госпитализировали в одну из больниц в Бангкоке, где ей провели ряд необходимых процедур. В том числе Муравлева прошла лучевую терапию, благодаря чему состояние женщины улучшилось. Медики дали добро на ее транспортировку в российскую столицу, но с этим возникли сложности.

Как рассказала дочь пациентки, лечение ее матери обошлось семье в 1,2 млн рублей. Только за магнитно-резонансную томографию позвоночника родственникам Муравлевой пришлось отдать 115 тыс. рублей, так как цены на медицинские услуги в Таиланде значительно превышают их стоимость в РФ.

«Сейчас они (родственники — “Газета.Ru”) ищут еще 750 тыс. рублей на перевозку женщины в Москву — такую цену назвали в местной медицинской фирме», — говорится в материале.

В том числе семья Муравлевой должна заплатить 200 тыс. рублей за услуги врача, который будет сопровождать больную во время полета.