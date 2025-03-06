Больная раком россиянка застряла в Бангкоке из-за высоких цен на транспортировку

По информации журналистов, женщину зовут Лариса Муравлева. В конце прошлого года врачи в Таиланде поставили ей страшный диагноз, при этом на тот момент он был спорным. Однако в феврале 2025 году в позвоночнике и легких пациентки обнаружили метастазы, тогда же россиянка начала жаловаться на сильные боли.