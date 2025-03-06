Во Владимире мужчина разбил зеркало в лифте, бросив в него кошку

Запись инцидента с камеры видеонаблюдения опубликована во вторник на странице «ЖК Дуброва парк — 2 (г. Владимир)». Согласно кадрам, человек с силой бросает кошку в зеркало лифта, оно разбивается, а животное убегает. Инцидент произошел в 23.59 понедельника.