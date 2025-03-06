Во Владимире мужчина разбил зеркало в лифте, бросив в него кошку

РЯЗАНЬ, 6 мар — РИА Новости. Полиция во Владимире устанавливает личность мужчины, который разбил зеркало в лифте, бросив в него кошку, сообщило УМВД по Владимирской области.
Запись инцидента с камеры видеонаблюдения опубликована во вторник на странице «ЖК Дуброва парк — 2 (г. Владимир)». Согласно кадрам, человек с силой бросает кошку в зеркало лифта, оно разбивается, а животное убегает. Инцидент произошел в 23.59 понедельника.
«Четвертого марта в УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о том, что в одном из многоэтажных домов на улице Нижняя Дуброва областного центра повреждено зеркало в лифте», — говорится в сообщении УМВД.
Уточняется, что полицией назначено проведение проверки.
«В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения установлено, что зеркало было повреждено в результате действий неизвестного мужчины, бросившего в кабину лифта кошку. После произошедшего животное убежало», — отмечает УМВД.
Личность мужчины устанавливается, добавила полиция.