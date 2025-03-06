Разбили витрину и похитили кофемашину: во Владивостоке полицейские разыскивают обокравших кафе

Полиция проводит проверку по факту кражи из кафе в Первомайском районе Владивостока. Подробнее — в материале «КП — Дальний Восток».
В полицию обратился директор кафе на улице Калинина. Он сообщил, что из заведения похитили кофемашину.
На место выехали правоохранители. Они установили, что злоумышленники проникли в кафе, разбив стеклянную витрину. Они похитили кофемашину и скрылись с места преступления.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности и разыскивают подозреваемых. Изучаются записи с камер наружного видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы.