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Разбили витрину и похитили кофемашину: во Владивостоке полицейские разыскивают обокравших кафе

Во Владивостоке из кафе на Калинина похитили кофемашину.

Источник: Комсомольская правда

Полиция проводит проверку по факту кражи из кафе в Первомайском районе Владивостока. Подробнее — в материале «КП — Дальний Восток».

В полицию обратился директор кафе на улице Калинина. Он сообщил, что из заведения похитили кофемашину.

На место выехали правоохранители. Они установили, что злоумышленники проникли в кафе, разбив стеклянную витрину. Они похитили кофемашину и скрылись с места преступления.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности и разыскивают подозреваемых. Изучаются записи с камер наружного видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы.