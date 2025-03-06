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В Воронежской области дрон ВСУ атаковал жилой дом

В Воронежской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой дом в поселке Опыт Подгоренского района.

Источник: Газета.Ру

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В момент прилета БПЛА в здании находились женщина и мужчина пенсионного возраста. Никто из них не пострадал.

«Было около 2 ночи, я не мог уснуть, пошел в гараж, стал конструировать, включил Соловьева, и тут как рвануло», — рассказал он.

По данным канала, беспилотник проломил крышу, однако пожара в результате падения дрона не произошло. На данный момент специалисты спасательных служб города проводят проверку помещения.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в Воронежской области российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате одно здание получило повреждения. По словам губернатора, опасность атаки дронов на территории региона не объявлялась после оценки оперативной обстановки.

Утром 6 марта в пресс-службе Минобороны РФ сообщили о перехвате дрона над Воронежской областью.