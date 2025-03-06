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Розыск: вооруженный налетчик ограбил банк в Хабаровске

В Хабаровске разыскивают преступника, который средь бела дня под угрозой оружия похитил крупную сумму денег из банка.

Источник: Соцсети

В Хабаровске днем в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по г. Хабаровску поступило сообщение о вооруженном ограблении банка в Индустриальном районе, сообщает hab.aif.ru.

По предварительным данным, неизвестный злоумышленник, угрожая предметом, похожим на оружие, открыто похитил крупную сумму денег — около одного миллиона рублей.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности преступника и его задержание», — сообщил Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по г. Хабаровску.