Начальника ОП № 2 Екатеринбурга оставили под арестом

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, 22 февраля Кировский районный суд уральской столицы заключил под стражу начальника ОП № 2 Екатеринбурга Александра Банникова. Силовику предъявлено обвинение в получении взятки в значительном размере за бездействие (часть 3 статьи 290 УК РФ). Суд арестовал его до 20 апреля 2025 года.