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В Сочи спасли 68-летнего мужчину, которого унесло течением реки

Сочинские спасатели нашли мужчину, унесенного течением, и переправили его через реку.

Источник: пресс-служба "Кубань-СПАС"

Днем 5 марта в районе Ахштырского каньона в Сочи 68-летний мужчина предпринял попытку перейти реку Мзымта вброд через перекат. Однако сильное течение реки оказалось непреодолимым, и его снесло водой.

Получив сообщение о происшествии, спасатели Адлерского отряда «Кубань-СПАС» немедленно прибыли на место. Они оперативно определили зону поиска и направились к пострадавшему. Спустя 30 минут поисковых работ мужчина был обнаружен на правом берегу реки, в труднодоступном месте.

С помощью альпинистского снаряжения спасатели благополучно переправили мужчину через реку и доставили его в безопасное место.

К счастью, медицинская помощь спасенному не потребовалась.