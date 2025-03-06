В Сочи спасли 68-летнего мужчину, которого унесло течением реки

Получив сообщение о происшествии, спасатели Адлерского отряда «Кубань-СПАС» немедленно прибыли на место. Они оперативно определили зону поиска и направились к пострадавшему. Спустя 30 минут поисковых работ мужчина был обнаружен на правом берегу реки, в труднодоступном месте.