В Сочи спасли 68-летнего мужчину, которого унесло течением реки

Днем 5 марта в районе Ахштырского каньона в Сочи 68-летний мужчина предпринял попытку перейти реку Мзымта вброд через перекат. Однако сильное течение реки оказалось непреодолимым, и его снесло водой.
Получив сообщение о происшествии, спасатели Адлерского отряда «Кубань-СПАС» немедленно прибыли на место. Они оперативно определили зону поиска и направились к пострадавшему. Спустя 30 минут поисковых работ мужчина был обнаружен на правом берегу реки, в труднодоступном месте.
С помощью альпинистского снаряжения спасатели благополучно переправили мужчину через реку и доставили его в безопасное место.
К счастью, медицинская помощь спасенному не потребовалась.