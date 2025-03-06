В Уфе директора школы осудят за взятку и мошенничество

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, всего женщина получила больше 220 тысяч рублей. Кроме того, с июня 2021 по август 2023 года директор школы получила от тренера по тхэквондо 189 тысяч рублей в качестве взятки за нерасторжение договора аренды спортзала. Для возмещения суммы ущерба суд наложил на имущество фигурантки дела арест.