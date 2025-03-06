Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе директора школы осудят за взятку и мошенничество

В столице Башкирии директор Центра образования № 139 предстанет перед судом за мошенничество с использованием служебного положения, служебный подлог и получение взятки в крупном размере.

Руководительница учреждения с декабря 2021 по июнь 2022 года необоснованно установила одному из педагогов повышенный персональный коэффициент и потребовала каждый месяц перечислять ей больше 16 тысяч рублей.

Также с февраля по июнь 2023 года директриса фиктивно устроила в школу свою знакомую на должность старшего вожатого. Та передавала ей деньги, полученные в качестве зарплаты.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, всего женщина получила больше 220 тысяч рублей. Кроме того, с июня 2021 по август 2023 года директор школы получила от тренера по тхэквондо 189 тысяч рублей в качестве взятки за нерасторжение договора аренды спортзала. Для возмещения суммы ущерба суд наложил на имущество фигурантки дела арест.