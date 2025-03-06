В Уфе директора школы осудят за взятку и мошенничество

Руководительница учреждения с декабря 2021 по июнь 2022 года необоснованно установила одному из педагогов повышенный персональный коэффициент и потребовала каждый месяц перечислять ей больше 16 тысяч рублей.
Также с февраля по июнь 2023 года директриса фиктивно устроила в школу свою знакомую на должность старшего вожатого. Та передавала ей деньги, полученные в качестве зарплаты.
По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, всего женщина получила больше 220 тысяч рублей. Кроме того, с июня 2021 по август 2023 года директор школы получила от тренера по тхэквондо 189 тысяч рублей в качестве взятки за нерасторжение договора аренды спортзала. Для возмещения суммы ущерба суд наложил на имущество фигурантки дела арест.