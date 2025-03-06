Зверев: «Внучка экс-мэра Самары Тархова могла подсыпать деду и бабушке яд в чай»

Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова, которая призналась в двойном убийстве дедушки и бабушки, могла отравить их, подсыпав яд в чай. Об этом рассказал «КП-Самара» бывший начальник уголовного розыска МВД по Самарской области Алексей Зверев.
«Отравление — самый вероятный сценарий. Конечно, это был не выстрел. Если стрелять в квартире, был бы громкий звук, который услышали бы соседи. Кроме того, если застрелить сначала одного, то второй бы начал кричать. Отравить бабушку и дедушку было бы самым простым решением. Подсыпать яд в чай, например», — считает Зверев.
Сейчас следователи рассматривают разные версии, в том числе и эту. Нашли ли в квартире следы отравляющих веществ, неизвестно. Эксперты не исключают, что Екатерина могла принесли с собой что-то отравленное. Ранее внучка убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены захотела пообщаться с журналистами, это она написала в загадочном письме. Однако следствие отказало.
Спустя несколько дней Екатерина призналась, что отравила бабушку и дедушку, заморозила их азотом, ее неизвестный сообщник расчленил их тела, а потом останки они вместе раскидали по мусорным бакам. Напомним, в Самаре продолжается расследование резонансного уголовного дела. В Преображенке на мусорном полигоне все еще идут поиски останков убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Пока никаких результатов они не принесли.
Ранее в квартире Тарховых были найдены следы крови и кровеносных сосудов. 18 февраля самарский областной суд отклонил апелляцию родственницы и оставил ее под стражей. У нее могла быть острая реакция на сильный стресс, из-за чего она первое время молчала, отказывалась от комментариев и дачи каких-либо показаний, не признавала и не отрицала свою вину.
Напомним, 31 января 2025 года в правоохранительные органы обратился друг бывшего главы Самары с заявлением о его исчезновении. Он сообщил, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Дочь экс-мэра Самары находится в колонии, где отбывает наказание по делу о вымогательстве. Ее признали потерпевшей по делу об убийстве отца.