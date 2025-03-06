Зверев: «Внучка экс-мэра Самары Тархова могла подсыпать деду и бабушке яд в чай»

«Отравление — самый вероятный сценарий. Конечно, это был не выстрел. Если стрелять в квартире, был бы громкий звук, который услышали бы соседи. Кроме того, если застрелить сначала одного, то второй бы начал кричать. Отравить бабушку и дедушку было бы самым простым решением. Подсыпать яд в чай, например», — считает Зверев.