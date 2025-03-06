В Новосибирске рецидивист обокрал соседей и убил пенсионерку

Новосибирец предстанет перед судом по обвинению в убийстве и кражах.
По информации пресс-службы СУ СК РФ по региону, в июне прошлого года между мужчиной и соседкой по дому произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемый, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, схватил табуретку и не менее десяти раз ударил ею женщину. 67-летняя пенсионерка скончалась на месте.
Также следствием было установлено, что новосибирец совершил ещё два преступления — похитил имущество у соседей. Общая сумма ущерба превысила 130 тысяч рублей.
Сообщается, что мужчина ранее был неоднократно судим. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд.