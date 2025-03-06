Массовое ДТП произошло в Акмолинской области: видео

По информации департамента полиции Акмолинской области, авария случилась сегодня, 6 марта, на 447-м километре автодороги.
Пострадали три автомобиля марок «Кия Церато», «Фольксваген Шаран» и «Лексус».
В результате ДТП пассажир автомашины «Фольксваген Шаран» с различными травмами доставлен в районную больницу. Автомашинам нанесены механические повреждения.
В настоящее время, как сообщил ДП Акмолинской области, проводятся мероприятия, по результатам которых планируется принять соответствующие меры в отношении виновных в ДТП.