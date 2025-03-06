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Приморского адвоката будут судить за убийство сторожа

В Анучинский районный суд Приморья передано уголовное дело об убийстве пожилого сторожа адвокатом Андреем Коноплёй, совершённое в январе 2010 года, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Преступление оставалось нераскрытым, так как у убийцы имелись связи в правоохранительных органах, которые поддерживали первоначальную версию событий — якобы имело место не умышленное убийство, а необходимая оборона. Но в результате оперативной работы УФСБ события 15-летней давности удалось восстановить.

Конопля и его знакомые отдыхали в зимовье возле ключа Обрубленный. Сторож 1949 года рождения напился и поджёг дом, в котором находилась компания. При пожаре погибла женщина.

Адвокат решил отомстить сторожу, но это ему удалось со второй попытки. Первый раз он напал на предполагаемого недруга с ножом и пырнул его в шею, затем покинул место преступления. Но это оказался не сторож, а другой человек, которого адвокат за него принял. Раненого мужчину доставили в больницу, врачи смогли сохранить ему жизнь.

Устранить сторожа юристу удалось со второй попытки: Конопля трижды выстрелил в мужчину из ружья, попав в грудь и живот, сторож от полученных ранений скончался.

Адвокату предъявлены обвинения в убийстве и в покушении на убийство нескольких лиц.