Приморского адвоката будут судить за убийство сторожа

Преступление оставалось нераскрытым, так как у убийцы имелись связи в правоохранительных органах, которые поддерживали первоначальную версию событий — якобы имело место не умышленное убийство, а необходимая оборона. Но в результате оперативной работы УФСБ события 15-летней давности удалось восстановить.
Конопля и его знакомые отдыхали в зимовье возле ключа Обрубленный. Сторож 1949 года рождения напился и поджёг дом, в котором находилась компания. При пожаре погибла женщина.
Адвокат решил отомстить сторожу, но это ему удалось со второй попытки. Первый раз он напал на предполагаемого недруга с ножом и пырнул его в шею, затем покинул место преступления. Но это оказался не сторож, а другой человек, которого адвокат за него принял. Раненого мужчину доставили в больницу, врачи смогли сохранить ему жизнь.
Устранить сторожа юристу удалось со второй попытки: Конопля трижды выстрелил в мужчину из ружья, попав в грудь и живот, сторож от полученных ранений скончался.
Адвокату предъявлены обвинения в убийстве и в покушении на убийство нескольких лиц.