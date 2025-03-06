Приморского адвоката будут судить за убийство сторожа

Адвокат решил отомстить сторожу, но это ему удалось со второй попытки. Первый раз он напал на предполагаемого недруга с ножом и пырнул его в шею, затем покинул место преступления. Но это оказался не сторож, а другой человек, которого адвокат за него принял. Раненого мужчину доставили в больницу, врачи смогли сохранить ему жизнь.