Более 40 аварий зарегистрировано в Омской области из-за сильного снегопада

В такую непогоду автоинспекторы внимательно следят за дорожной ситуацией, как в городе, так и на загородных трассах, чтобы минимизировать последствия плохих погодных условий. Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и учитывать сложные погодные условия при управлении транспортными средствами.