Более 40 аварий зарегистрировано в Омской области из-за сильного снегопада

Из-за обильного снега видимость на трассах заметно ухудшилась. В таких условиях водители столкнулись с трудностями, вызванными снежными заносами, гололедом и образованием колейности на проезжей части.
К середине дня, по данным Госавтоинспекции, в регионе произошло более сорока ДТП без пострадавших. Основной причиной аварий стало нарушение водителями правил дорожного движения, среди которых несоблюдение скоростного режима, неправильные маневры и недостаточная дистанция между автомобилями.
В такую непогоду автоинспекторы внимательно следят за дорожной ситуацией, как в городе, так и на загородных трассах, чтобы минимизировать последствия плохих погодных условий. Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и учитывать сложные погодные условия при управлении транспортными средствами.