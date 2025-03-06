Над экс-участником «Смысловых галлюцинаций» начался суд в Екатеринбурге

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга начали рассматривать дело экс-участника «Смысловых галлюцинаций» Владимира Бурдина. Об этом сообщили ЕАН в суде.
ЕАН писал, что Владимир Бурдин обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Инцидент произошел 11 ноября 2024 года в одной из квартир Екатеринбурга. Там собралась компания, в том числе и Бурдин. Они выпивали, слушали музыку, а потом большая часть людей легла спать.
В суде Бурдин рассказал свою версию случившегося. По его словам, он сидел на кухне, где находились еще двое молодых людей.
«Они громко кричали, и я им сделал замечание. Ведь другие гости уже легли спать, да и соседи могли милицию вызвать. Да, возможно, сделал замечание пьяно, дерзко, грубо. Они начали меня избивать. Я испугался. Я не тыкал в них ножом, а хаотично отмахивался от них первым попавшимся под руку предметом. Позже я увидел, что это нож», — рассказал в суде Бурдин.
В результате инцидента ножевое ранение получил Алексей Кривокрытов. У него повреждена печень.
Владимир Бурдин является создателем группы «Смысловые галлюцинации» вместе с Сергеем Бобунцом. Играл в ней с 1989 по 1991 годы. Владимир Бурдин был осужден в 1991 году на два года за кражу музыкального оборудования. В сентябре 2013 года Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал его по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью». В 2017 году Владимир Бурдин вновь был привлечен к уголовной ответственности по аналогичной статье: у него возник конфликт в супермаркете с одним из покупателей, которого он пырнул ножом. В результате его направили на принудительное лечение в психбольницу.