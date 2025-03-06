Над экс-участником «Смысловых галлюцинаций» начался суд в Екатеринбурге

Владимир Бурдин является создателем группы «Смысловые галлюцинации» вместе с Сергеем Бобунцом. Играл в ней с 1989 по 1991 годы. Владимир Бурдин был осужден в 1991 году на два года за кражу музыкального оборудования. В сентябре 2013 года Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал его по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью». В 2017 году Владимир Бурдин вновь был привлечен к уголовной ответственности по аналогичной статье: у него возник конфликт в супермаркете с одним из покупателей, которого он пырнул ножом. В результате его направили на принудительное лечение в психбольницу.