В Волгограде вновь обрушился фасад экс-общежития «Химпрома»

— У нас на пятом и четвёртом этажах вот уже несколько лет текут сети водоснабжения. Последний потоп длился около полугода. Вода сверху просачивалась на нижние этажи, а в какой-то момент размыла кладку в несущей стене и начала стекать по фасаду. Всё особенно усугубилось с прошлой осени. В январе 2025 года, после огласки в СМИ, УК «Парадигма» действительно подлатала коммуникации, но ремонта хватило лишь на несколько дней. В результате случилось то, чего все жильцы больше всего боялись. Февральские заморозки общежитие встретило очередным водопадом. Естественно, фасад не выдержал и обрушился, — рассказала журналистам жительница аварийного дома Марина Бутинкова.