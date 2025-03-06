В Шереметьево задержали иностранца с серебряными украшениями на ₽2 млн

По словам мужчины, он вез драгоценность в подарок невесте и не знал о необходимости декларирования. Экспертиза установила, что кольцо Harry Winston из коллекции Classic изготовлено из платины 950 пробы и украшено 6-каратным бриллиантом овальной огранки с боковыми камнями багетной формы.