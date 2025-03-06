В Белореченске жильцы обрушившегося дома получили доступ к своим квартирам

Глава Белореченского района Сергей Сидоренко сообщил в своем Telegram-канале, что в сопровождении сотрудников МЧС люди смогли зайти в свои квартиры.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что обрушение произошло в ночь на 5 марта, когда взрыв нарушил целостность здания, а перекрытия на верхних этажах обрушились. В результате происшествия пострадали трое взрослых, а также было эвакуировано 54 человека, включая 12 детей. Восьми квартирам на верхних этажах был нанесен серьезный ущерб.



В ходе обследования дома было сделано заключение, что здание можно восстановить. Жильцы, в свою очередь, смогли взять необходимое для повседневной жизни и вернуться в безопасные условия. Дополнительные меры по восстановлению здания будут приниматься в ближайшее время.