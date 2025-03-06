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В Омске будут судить мужчину, избившего посетителя бара за неординарную просьбу

Теперь омичу грозит до 10 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Омичу грозит до 10 лет колонии за избиение посетителя бара. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Ночью 14 декабря 2024 года 44-летний омич у входа в ресторан-бар «Birliman Grill» жестоко избил мужчину. В общей сложности фигурант дела ударил не менее 13 раз потерпевшего в область головы и туловища.

Причиной такого поступка стало то, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, спросил у обвиняемого, где тот купил кроссовки.

На омича завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное из хулиганский побуждений.

Мужчина признал свою вину полностью. Как отметили в ведомстве, ранее его неоднократно судили.

Советский районный суд города Омска рассмотрит уголовное дело. Омичу грозит до 10 лет колонии.

Ранее «КП Омск» сообщала, что бездомный мужчина избил омича на 4-й Заозерной в Омске.