В Краснодаре осудили женщину, избившую полицейского в подъезде

В Краснодаре осудили женщину, которая напала на полицейского в подъезде, будучи обнаженной. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Установлено, что 26 июля 2024 года подсудимая, находясь у себя в квартире, около 4 часов утра громко слушала музыку. Мужчина, проживающий этажом выше, пришел к ней с просьбой убавить громкость. Этим соседом и оказался сотрудник полиции. Однако в ответ на замечание женщина напала на него, нанеся ему более 11 ударов вилкой. В тот момент фигурантка была пьяна.
На суде женщина раскаялась и принесла извинения, однако пострадавший их не принял.
В итоге суд признал фигурантку виновной и назначил ей один год исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.
В пользу потерпевшего взыскано 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.