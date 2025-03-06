В Краснодаре осудили женщину, избившую полицейского в подъезде

Установлено, что 26 июля 2024 года подсудимая, находясь у себя в квартире, около 4 часов утра громко слушала музыку. Мужчина, проживающий этажом выше, пришел к ней с просьбой убавить громкость. Этим соседом и оказался сотрудник полиции. Однако в ответ на замечание женщина напала на него, нанеся ему более 11 ударов вилкой. В тот момент фигурантка была пьяна.