Самолет Ан-24 вынужденно вернулся в аэропорт Иркутска из-за отказа оборудования

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» маршрутом Иркутск — Киренск вынужденно вернулся в место стоянки сегодня, 6 марта. Как стало известно, экипаж воздушного судна принял такое решение из-за отказа одного из комплектов радиостанции, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) AVIA-INCIDENT.