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Самолет Ан-24 вынужденно вернулся в аэропорт Иркутска из-за отказа оборудования

Инцидент произошел утром 6 марта.

Источник: IrkutskMedia.ru

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» маршрутом Иркутск — Киренск вынужденно вернулся в место стоянки сегодня, 6 марта. Как стало известно, экипаж воздушного судна принял такое решение из-за отказа одного из комплектов радиостанции, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) AVIA-INCIDENT.

Экипаж самолета запросил возврат на место стоянки в 6.10. Инцидент произошел из-за проблем с радиосвязью, отмечается в тг-канале.

Ранее агентство сообщало, что самолет, следовавший из Иркутска в Уфу, приземлился в Братске из-за плохого самочувствия пассажирки. При взлете 34-летней женщине стало плохо, и она потеряла сознание.