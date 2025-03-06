Самолет Ан-24 вынужденно вернулся в аэропорт Иркутска из-за отказа оборудования

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» маршрутом Иркутск — Киренск вынужденно вернулся в место стоянки сегодня, 6 марта. Как стало известно, экипаж воздушного судна принял такое решение из-за отказа одного из комплектов радиостанции, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) AVIA-INCIDENT.
Экипаж самолета запросил возврат на место стоянки в 6.10. Инцидент произошел из-за проблем с радиосвязью, отмечается в тг-канале.
Ранее агентство сообщало, что самолет, следовавший из Иркутска в Уфу, приземлился в Братске из-за плохого самочувствия пассажирки. При взлете 34-летней женщине стало плохо, и она потеряла сознание.