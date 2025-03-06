Пять человек из федерального розыска задержали в Иркутской области в марте

Пять человек из федерального розыска задержали в Иркутской области с начала марта. Как сообщили в транспортной полиции Прибайкалья, их удалось установить то во время оперативных мероприятий на станции «Иркутск-Пассажирский».
— Среди задержанных злоумышленники, которые совершили преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранения наркотических средств без цели сбыта) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — поделились полицейские.
Теперь задержанных передали в руки работников правоохранительных органов, которые объявляли их в розыск. Они займутся проведением следственных действий.
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