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Пять человек из федерального розыска задержали в Иркутской области в марте

Некоторые из разыскиваемых привлекались по уголовным статьям.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пять человек из федерального розыска задержали в Иркутской области с начала марта. Как сообщили в транспортной полиции Прибайкалья, их удалось установить то во время оперативных мероприятий на станции «Иркутск-Пассажирский».

— Среди задержанных злоумышленники, которые совершили преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранения наркотических средств без цели сбыта) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — поделились полицейские.

Теперь задержанных передали в руки работников правоохранительных органов, которые объявляли их в розыск. Они займутся проведением следственных действий.

Ранее КП-Иркутск сообщает, что 20-летний парень из Тулуна ответил за оправдание терроризма. Суд запретил ему пользоваться интернетом.