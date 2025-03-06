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В Москве задержали гендиректора компании за хищение 100 млн рублей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве генерального директора агентства недвижимости, который подозревается в хищении более 100 млн рублей под видом выгодных инвестиционных проектов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, фигурант, являясь генеральным директором агентства недвижимости, разместил на ресурсах интернета, в мессенджерах и социальных сетях рекламу о выгодных инвестиционных проектах. Гражданам предлагалось содействие в поиске и приобретении ликвидных земельных участков и строительстве на них жилых домов. При этом обязательным условием для заказчиков было получение ими крупного ипотечного кредита», — написала она в Telegram-канале.

Волк пояснила, что после заключения договоров взятые на себя обязательства компания либо не выполняла, либо выполняла частично, допуская нарушения установленных норм и правил строительства. Обманутые люди обратились за помощью в полицию.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в центре Москвы», — добавила представитель ведомства.

Возбуждено 11 уголовных дел по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые соединены в одно производство. Общий ущерб превышает 100 млн рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По словам Волк, есть основания полагать, что от противоправных действий задержанного могли пострадать несколько сотен человек.