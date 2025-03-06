В Москве задержали гендиректора компании за хищение 100 млн рублей

«По предварительным данным, фигурант, являясь генеральным директором агентства недвижимости, разместил на ресурсах интернета, в мессенджерах и социальных сетях рекламу о выгодных инвестиционных проектах. Гражданам предлагалось содействие в поиске и приобретении ликвидных земельных участков и строительстве на них жилых домов. При этом обязательным условием для заказчиков было получение ими крупного ипотечного кредита», — написала она в Telegram-канале.