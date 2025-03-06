В Москве задержали гендиректора компании за хищение 100 млн рублей

«По предварительным данным, фигурант, являясь генеральным директором агентства недвижимости, разместил на ресурсах интернета, в мессенджерах и социальных сетях рекламу о выгодных инвестиционных проектах. Гражданам предлагалось содействие в поиске и приобретении ликвидных земельных участков и строительстве на них жилых домов. При этом обязательным условием для заказчиков было получение ими крупного ипотечного кредита», — написала она в Telegram-канале.
Волк пояснила, что после заключения договоров взятые на себя обязательства компания либо не выполняла, либо выполняла частично, допуская нарушения установленных норм и правил строительства. Обманутые люди обратились за помощью в полицию.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в центре Москвы», — добавила представитель ведомства.
Возбуждено 11 уголовных дел по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые соединены в одно производство. Общий ущерб превышает 100 млн рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По словам Волк, есть основания полагать, что от противоправных действий задержанного могли пострадать несколько сотен человек.