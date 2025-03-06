В Москве мошенник вынудил подростка отдать украшения матери на 900 тыс. руб

В полицию обратилась жительница столицы и сообщила, что ее сын был обманут мошенниками. «Предварительно установлено, что с 16-летним молодым человеком под видом работников госорганов связались неизвестные и сказали, что его аккаунт в одном из сервисов был похищен, а от его имени могут оформить микрозаймы для финансирования противоправной деятельности», — сказал собеседник агентства.