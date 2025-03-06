В Москве мошенник вынудил подростка отдать украшения матери на 900 тыс. руб

В полицию обратилась жительница столицы и сообщила, что ее сын был обманут мошенниками. «Предварительно установлено, что с 16-летним молодым человеком под видом работников госорганов связались неизвестные и сказали, что его аккаунт в одном из сервисов был похищен, а от его имени могут оформить микрозаймы для финансирования противоправной деятельности», — сказал собеседник агентства.
В ГУ МВД добавили, что звонившие уговорили подростка собрать имеющие дома драгоценности, чтобы передать их якобы для декларирования. «Следуя указаниям аферистов, школьник нашел в квартире принадлежащие матери ювелирные изделия на общую сумму почти 900 тыс. рублей и отдал их ничего не подозревающему курьеру службы доставки», — рассказали в главке.
Полицейские задержали 19-летнего жителя Подмосковья, который, по версии следствия, забрал у курьера посылку с похищенными драгоценностями и отнес их скупщикам. «В ломбарде ему заявили, что некоторые украшения не представляют ценности, после чего подозреваемый вернул их по адресу потерпевшей через службу доставки как якобы задекларированные», — сказали в ГУ МВД. Местонахождение остальных похищенных изделий устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.