На Чкаловском проспекте произошло обрушение фасада дома № 32

По адресу находятся в основном салоны красоты, кофейни и коворкинги. Сам дом построен в 1896 году, а отделка в стиле модерн произведена в 1900-е гг. По некоторой информации, в здании раньше находилась прокатно-вальцовочная мастерская. В ней изготавливали золотые и серебряные изделия.