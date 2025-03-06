На Чкаловском проспекте произошло обрушение фасада дома № 32

Часть обрушения попала на проезжую часть и пешеходный переход, однако, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Территория на данный момент не огорожена, ее просто убирают два сотрудника, при этом местным жителям приходится прилично обходить по проезжей части место обрушения.
Собеседница нашего издания, которая и занимается уборкой, допустила, что фасад обрушился по вине неизвестных: они могли обрушить его специально, так как здание ветхое. По ее словам, части здания держались еле-еле и могли рухнуть в любой момент.
По адресу находятся в основном салоны красоты, кофейни и коворкинги. Сам дом построен в 1896 году, а отделка в стиле модерн произведена в 1900-е гг. По некоторой информации, в здании раньше находилась прокатно-вальцовочная мастерская. В ней изготавливали золотые и серебряные изделия.