Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КамАЗ сбил пешехода и врезался в магазин разливного пива в Богородском районе

Предварительно, причиной ДТП стали неисправные тормоза.

ДТП с участием КамАЗа с неисправными тормозами произошло в поселке Окский в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла 6 марта около 10:25 на 434 километре автомобильной дороги «Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород». 46-летний водитель КамАЗа с полуприцепом не справился с управлением, вылетел с дороги и наехал на пешехода и здание магазина разливного пива.

В результате ДТП пострадал 68-летний пешеход, которого госпитализировали в медучреждение.

Предварительно, причиной ДТП стали неисправные тормоза.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что пять пешеходов погибли в ДТП в Нижнем Новгороде с начала 2025 года.