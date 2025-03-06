КамАЗ сбил пешехода и врезался в магазин разливного пива в Богородском районе

Авария произошла 6 марта около 10:25 на 434 километре автомобильной дороги «Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород». 46-летний водитель КамАЗа с полуприцепом не справился с управлением, вылетел с дороги и наехал на пешехода и здание магазина разливного пива.
В результате ДТП пострадал 68-летний пешеход, которого госпитализировали в медучреждение.
Предварительно, причиной ДТП стали неисправные тормоза.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что пять пешеходов погибли в ДТП в Нижнем Новгороде с начала 2025 года.