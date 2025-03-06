Житель Перми получил четыре года колонии за поджог иномарок

УФА, 6 мар — РИА Новости. Дзержинский суд Перми приговорил к 4 годам лишения свободы местного жителя, который сжег две чужие дорогостоящие иномарки по наводке мошенников, думая, что участвует в спецоперации Росфинмониторинга, сообщил Пермский краевой суд.
По данным суда, в сентябре прошлого года житель Перми поджег два чужих автомобиля — Toyota Rav 4 и Mazda CX-5. Владельцам иномарок причинен ущерб в 2 и 2,5 миллиона рублей соответственно.
В судебном заседании подсудимый вину признал частично. Пояснил, что поджигал автомобили по звонку от неизвестных. «Звонивший ему мужчина представился сотрудником Росфинмониторинга и убедил его совершить поджог. Совершая преступления, полагал, что участвует в спецоперации по пресечению преступной деятельности мошенников и завладению ими похищенными денежными средствами», — говорится в сообщении суда.
«Дзержинский районный суд Перми квалифицировал действия пермяка по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). За совершенные преступления ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать его мужчине предстоит в колонии-поселении», — следует из релиза.
Приговор в законную силу не вступил, добавили в суде.