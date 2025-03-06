Житель Перми получил четыре года колонии за поджог иномарок

В судебном заседании подсудимый вину признал частично. Пояснил, что поджигал автомобили по звонку от неизвестных. «Звонивший ему мужчина представился сотрудником Росфинмониторинга и убедил его совершить поджог. Совершая преступления, полагал, что участвует в спецоперации по пресечению преступной деятельности мошенников и завладению ими похищенными денежными средствами», — говорится в сообщении суда.