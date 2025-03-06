Стали известны подробности массового ДТП в центре Калининграда

По предварительным данным, 5 марта в 16:30 по Гвардейскому проспекту в районе дома № 2 двигался автомобиль «Хендэ». Как следует из сообщения пресс-службы, 52-летний водитель «в нарушение требований дорожного знака 4.1.2 “Движение направо” осуществил поворот налево, допустил столкновение с автомобилем “БМВ” под управлением 24-летнего водителя, после чего автомобиль “Хендэ” отбросило на автомобиль “Мерседес”, автомобиль “БМВ” отбросило на автомобиль “Додж”, который отбросило на автомобиль “Лада”, автомобиль “БМВ” отбросило на автомобиль “Фольксваген”».