После похищения 19-летнего жителя Екатеринбурга возбуждено дело по двум статьям

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, установлено, что с конца февраля по начало марта 2025 года группа молодых людей предъявляла имущественные требования своему 19-летнему знакомому. В начале марта парня похитили, чтобы склонить его к выполнению требований. Он был освобожден из квартиры дома по улице 40-летия Комсомола после того, как о случившемся в органы правоохраны сообщила его знакомая.