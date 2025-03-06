Ограбление ювелирного магазина раскрыли в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в январе текущего года в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на ювелирный магазин, расположенный в торговом центре на улице Фильченкова.
Злоумышленник, 38-летний ранее судимый гражданин, разбил витрину магазина и похитил более 30 золотых изделий общей стоимостью около 1,5 млн рублей.
Благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска похищенное имущество было обнаружено и изъято по месту жительства подозреваемого. Сам преступник задержан и заключен под стражу.
На этой неделе все возвращенные ювелирные изделия были переданы законному владельцу.