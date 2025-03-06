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Ограбление ювелирного магазина раскрыли в Нижнем Новгороде

Ограбление ювелирного магазина раскрыли в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в январе текущего года в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на ювелирный магазин, расположенный в торговом центре на улице Фильченкова.

Злоумышленник, 38-летний ранее судимый гражданин, разбил витрину магазина и похитил более 30 золотых изделий общей стоимостью около 1,5 млн рублей.

Благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска похищенное имущество было обнаружено и изъято по месту жительства подозреваемого. Сам преступник задержан и заключен под стражу.

На этой неделе все возвращенные ювелирные изделия были переданы законному владельцу.