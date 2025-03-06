Жительница Краснодара осуждена за нападение с вилкой на полицейского

Дело вело следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. Судом установлено, что около четырех часов утра 26 июля 2024 года Екатерина Матвейкина, находясь в квартире одного из многоквартирных домов в Краснодаре, слушала громкую музыку. Сосед, проживающий в квартире этажом выше, попросил ее прекратить нарушать тишину, после чего показал удостоверение сотрудника МВД. В ответ на это Екатерина Матвейкина напала на полицейского и начала избивать, гоняясь за ним по подъезду дома.