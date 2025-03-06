Следовавший из Уфы в Омск самолет ушел на второй круг из-за вертолета

Сегодня, 6 марта, самолет авиакомпании «Азимут», летевший в Омск из Уфы, был вынужден пойти на второй круг. Об этом сообщили в Telegram-канале Aviaincident.
Причиной такого маневра стало то, что вертолет Ми-8 вылетел с площадки Омского завода гражданской авиации без сигнала диспетчера.
Как отмечается в посте, сигнал «Режим» не стали объявлять в данной ситуации. При этом органы управления дежурными по ПВО силами и средствами были оповещены о произошедшем.
Ранее «КП Омск» сообщала, что самолет, не долетевший из Сочи в Омск, полностью разобрали.