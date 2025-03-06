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Следовавший из Уфы в Омск самолет ушел на второй круг из-за вертолета

Инцидент произошел в 10:13 по омскому времени.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 марта, самолет авиакомпании «Азимут», летевший в Омск из Уфы, был вынужден пойти на второй круг. Об этом сообщили в Telegram-канале Aviaincident.

Причиной такого маневра стало то, что вертолет Ми-8 вылетел с площадки Омского завода гражданской авиации без сигнала диспетчера.

Как отмечается в посте, сигнал «Режим» не стали объявлять в данной ситуации. При этом органы управления дежурными по ПВО силами и средствами были оповещены о произошедшем.

Ранее «КП Омск» сообщала, что самолет, не долетевший из Сочи в Омск, полностью разобрали.