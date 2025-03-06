В уфимской школе произошел потом из-за прорыва трубы

В Уфе в школе № 88 по Российской улице произошел прорыв трубы. Как уточнили в мэрии города, в учебном заведении выбило кран.
Вода полилась на пол и стала капать с потолка на этаж ниже, однако на учебный процесс коммунальная авария не повлияла. Неполадки рабочие смогли устранить в течение часа.
— Администрацией учреждения приняты необходимые меры, воду на стояке перекрыли, в течение часа поврежденный кран был заменен, — добавили в мэрии.
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