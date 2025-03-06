Схему фиктивных браков с мигрантами раскрыли в Ростовской области

В Ростовской области силовики раскрыли двух подозреваемых в организации незаконной миграции через фиктивные браки. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.
По данным ведомства, незаконный способ легализоваться в России предлагали гражданам одной из стран Закавказья. Организаторы схемы находили приезжих и подбирали для них женщин, готовых за деньги сыграть роль жен.
— Стоимость услуги составляла 100 тысяч рублей, из которых 25 тысяч получала женщина, а остальные средства делились между сообщниками, — уточнили в пресс-службе УФСБ.
Сейчас следствие еще ведется, дело завели по статье «Организация незаконной миграции» (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Подозреваемым — гражданину России и иностранцу с видом на жительство в стране — грозят от пяти до десяти лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.