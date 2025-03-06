Схему фиктивных браков с мигрантами раскрыли в Ростовской области

Сейчас следствие еще ведется, дело завели по статье «Организация незаконной миграции» (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Подозреваемым — гражданину России и иностранцу с видом на жительство в стране — грозят от пяти до десяти лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.