В Краснодаре вынесли приговор женщине, ударившей полицейского вилкой

Около 4 часов утра 26 июля оперуполномоченный уголовного розыска, прибыв в квартиру краснодарской многоэтажки на улице Ивана Беличенко, откуда раздавалась мешавшая соседям спать громкая музыка, был атакован пьяной фигуранткой, нанесшей не менее пяти ударов руками, в том числе вилкой по голове. На попавшем в интернет видео обнаженная женщина прижала мужчину к стене и пригрозила покалечить, если он ещё раз покажет ей удостоверение. Полицейскому пришлось обратиться к медикам.