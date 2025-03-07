Пламя приближается к машинам и домам: в Приморье мощный пал подошел к селу Барабаш

Ранее «КП» писала о пенсионерке — ребенке войны, которая едва не стала жертвой собственной неосторожности. Не в силах самостоятельно справиться с сухостоем на своем участке, бабушка подожгла траву, но не учла мощь огня, который быстро подобрался к ее дому. Если бы не вовремя подоспевшие пожарные ГОЧС, пожилая женщина лишилась бы не только дома, но и жизни.