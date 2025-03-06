Экс-главе Волжского района Макридину запросили срок из-за нападения собак

Напомним, по предварительной версии следствия, с 2020 по 2021 г. глава администрации знал о многочисленных обращениях граждан в связи с укусами собак. Было известно и о сложившейся на территории района неблагоприятной обстановке, связанной с отловом и содержанием безнадзорных животных. При этом Макридин мер не принял и не обеспечил защиту населения района от возможных фактов нападения агрессивных безнадзорных собак на людей и причинения вреда их здоровью. В итоге 19 мая 2021 г. не менее чем 18 псов набросились на пенсионерку Зинаиду Смехнову. Она жила в Южном Городе на ул. Луговая, 17 и по утрам выходила на прогулку. В одну из таких прогулок ее и растерзали бродячие псы — женщина скончалась в больнице. Уголовное дело возбудили сначала по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности», затем по статье «Халатность».