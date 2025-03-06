Пермячка, выпавшая с пятого этажа, пришла в себя

Напомним, 25 февраля в пермских пабликах разошлась информация о 19-летней Вере Пермяковой, которой срочно потребовалась кровь. В беседе с журналистом «КП-Пермь» сестра Веры рассказала подробности произошедшего несчастного случая, а неравнодушные пермяки откликнулись на просьбу о помощи, и уже на следующий день стало известно, что кровь больше не требуется.