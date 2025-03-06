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Пермячка, выпавшая с пятого этажа, пришла в себя

Девушка находится в тяжелом состоянии.

19-летняя Вера Пермякова, выпавшая из окна пятого этажа в свой день рождения, пришла в себя. Об этом «КП-Пермь» сообщили близкие пермячки.

«К Вере пока не пускают, он по-прежнему в тяжелом состоянии, лежит в реанимации. Врачи никаких прогнозов не дают, говорят, что впереди еще несколько операций», — рассказала сестра Виктория.

Напомним, 25 февраля в пермских пабликах разошлась информация о 19-летней Вере Пермяковой, которой срочно потребовалась кровь. В беседе с журналистом «КП-Пермь» сестра Веры рассказала подробности произошедшего несчастного случая, а неравнодушные пермяки откликнулись на просьбу о помощи, и уже на следующий день стало известно, что кровь больше не требуется.