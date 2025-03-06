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Отец мальчика, искусанного собаками в Сочи, поделился хорошими новостями

Трагедия произошла в конце февраля: на девятилетнего мальчика напали две соседские собаки.

В результате ребенок получил тяжелейшие травмы лица. Сейчас он находится в реанимации РДБК Минздрава России.

Мальчика с разорванным хаски лицом начали постепенно выводить из искусственной комы.

Как рассказал журналистам Валентин Королев — отец пострадавшего ребенка, он уже начинает реагировать, когда с ним говорят.

«Как только он услышал мой голос, открыл глазки. Я, конечно, его утешал, разговаривал, и что интересно, когда я задал ему вопрос: “ты же у меня сильный?”, то он сначала открыл глаза, а потом прикрыл на мгновение, таким образом ответив мне, что да. Пока он еще, конечно, слабый, но самое главное — он же открыл глаза и пообщался со мной. Он все прекрасно понимает, слышит, и это очень хорошо», — сказал мужчина.