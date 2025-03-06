В Дагестане студент пострадал, пытаясь вскрыть учебный снаряд болгаркой

МАХАЧКАЛА, 6 мар — РИА Новости. Восемнадцатилетний студент колледжа в Махачкале пострадал, пытаясь на уроке ОБЖ вскрыть учебный боеприпас болгаркой, его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
По предварительной информации, во время урока ОБЖ во дворе колледжа по плану занятия студенты должны были вскрыть учебный снаряд. Для этого они попросили помощи у слесаря, работавшего неподалеку.
«Воспользовавшись позаимствованной у него болгаркой, они попытались вскрыть орудие. В результате механического воздействия на учебный снаряд был поврежден его стартовый запал. Кроме того, орудие от заклинившей болгарки отлетело, и удар пришелся по ногам одного из студентов, 18-летнего пострадавшего незамедлительно доставили в больницу», — говорится в сообщении.
По данным МВД, жизни юноши ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в ведомстве.
Проверку по факту происшествия организовала и прокуратура республики. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере оборота боеприпасов, а также соблюдению безопасных условий обучения, сообщили в пресс-службе ведомства.