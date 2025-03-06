Два человека пострадали при взрыве на заводе шин в Ганновере

Как пишет издание, двое получили легкие ранения, еще пятерых осматривают медики.
До этого сообщалось, что в Ганновере на территории завода компании-производителя шин Continental произошел взрыв. По предварительным данным, в одном из зданий предприятия на верхних этажах взорвался котельный агрегат. На место происшествия прибыли спасательные службы.
Накануне в Японии на заводе Toyota взорвался промышленный пылесборник. Взрыв произошел на расположенном в префектуре Айти заводе, на котором изготавливают комплектующие для автоконцерна Toyota. Предприятие Fujioka, где произошел взрыв, входит в Toyota Boshoku Group.
В результате инцидента получили ранения минимум три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, на заводе взорвался один из промышленных пылесборников. На место происшествия прибыли спасатели.