Свалку гробов участников СВО нашли на пустыре под Волгоградом

«Скорее всего, пытались сэкономить на затратах на утилизацию те, кто проводит погребения погибших на СВО на кладбищах Волжского, и те, кто обязан осуществлять контроль, — муниципальная организация, которой с недавнего времени отдали благоустройство кладбищ Волжского», — рассказал собеседник СМИ.